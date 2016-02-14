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الأمن العام يضبط 1000 هارب من أحكام و44 قطعة سلاح بينها بنادق وذخيرة

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الأمن العام يضبط 1000 هارب من أحكام و44 قطعة سلاح بينها بنادق وذخيرة الأمن العام يضبط 1000 هارب من أحكام و44 قطعة سلاح بينها بنادق وذخيرة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر والعناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بمديريات أمن (أسيوط، المنيا، قنا، الفيوم).

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى و80 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و7 قطع سلاح أبيض و33 قضية مخدرات و18 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

وتم ضبط سجين هارب وعناصر تشكيل عصابى والقبض على (1180) هاربا من أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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