وفاة الدكتور محمد المختار المهدى رئيس عام الجمعية الشرعية وعضو كبار العلماء

توفى فجر اليوم الأحد، الدكتور محمد المختار المهدى، رئيس عام الجميعة الشرعية،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، وتصلى صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد المصطفى بطريق صلاح سالم، حيث يصلى عليه بعد صلاة الظهر، على أن يدفن بمقابر الأسرة بمايو.

ولد محمد المختار محمد المهدى فى 23 صفر 1358 هجريا الموافق 13 أبريل 1939م بتصفا مركز كفر شكر قليوبية، وهو أستاذ الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر والرئيس العام للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية رئيس لجنة القرآن وعلومه بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من أبرز أعماله إصدار وتحرير مجلة التبيان وتطوير معاهد إعداد الدعاة للدارسين والدارسات واختيار مناهجها واعتمادها من وزارة الأوقاف، وإطلاق نشاط الجمعية داخل مصر وخارجها عن طريق المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة؛ مما أدى إلى حصولها على جائزة الملك فيصل العالمية فى خدمة الإسلام عام 2009م، يتولى إمامة الجمعية خلفاً للدكتور فؤاد على مخيمر.