اليوم..وزير التعليم يفتتح المؤتمر العلمى الرابع للأبحاث والاختراعات والابتكارات بجامعة المنصورة

يزور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، جامعة المنصورة اليوم الأحد، لافتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الرابع للأبحاث والاختراعات والابتكارات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، لعام 2016، والذى تنظمه جامعة المنصورة فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير 2016م، بحضور رؤساء الجامعات المشاركة فى المؤتمر بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

يرافق الشيحى خلال الزيارة الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وبمشاركة رؤساء الجامعات المشاركة بالمؤتمر.

ومن المقرر أن يفتتح الشيحى مبنى كلية الآداب الجديد، وعدد من المشاريع الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرا بجامعة المنصورة.