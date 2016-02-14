حب مصر للمحليات: الرئيس وجهه خطابه للشعب المصرى وليس للبرلمان فقط

قالت فاطمة رجب، المتحدث الرسمى لقائمة فى حب مصر للمحليات: "إن خطاب الرئيس السيسى شمل طرحا لما سبق إنجازه منذ فترة توليه قبل وجود البرلمان، ورؤية لما سيحدث بعد ذلك من مشاريع قومية بدأت بالفعل.

وأضافت فاطمة رجب، فى بيان لها، أن استكمال المشاريع وبناءها يحتاج إلى إدارة محلية وقانون محلى يضمن الحفاظ على تلك المشاريع ومراقبة منفذيها، لأن الإدارة المحلية هى التى ترعى الخدمة المجتمعية للمواطن، ولم ينس أى طائفة فى المجتمع فقد ذكر كل أطياف الشعب لما عليهم من مسئولية تجاه الوطن.

وأكدت فى بيان لها أن خطاب الرئيس تضمن انتقال السلطة التشريعية لمجلس النواب بشكل رسمى، وهذا أمر يحتاج إلى بذل جهد كبير من السادة النواب للنهوض بالمجتمع، ووضع الإطار العام للقوانين المصرية وحقوق المواطن المصرى البسيط.

وأتمت المتحدث الرسمى لقائمة فى حب مصر للمحليات، أن الشباب هم الأمل، ولم ينس الرئيس ذكرهم بالخطاب ولابد من أن يكون هناك تمثيل أكبر للشباب لتحقيق آمالهم وطموحات فى عام مثل 2016 "عام الشباب المصرى" لأنه يجب أن يكون هناك حوار مفتوح دائم معهم لسد الفجوة بينهم وبين الدولة وهو ما أكده الرئيس.

وأشارت المتحدث الرسمى لقائمة فى حب مصر للمحليات، إلى أن الرئيس تفهم بكل حكمة ما يريده الشباب لأنهم الأمل والنقاء لهذا الوطن، وإيمان الدولة بدور المرأة المصرية خَص ذكرها فى خطابه فتبقى على النائبات الحفاظ على القوانين التى تخص المرأة، وعليهن اقتراح قوانين للدفاع عن حقوق المرأة فى المجتمع، مؤكدة أن الخطاب كان موجها لكل الشعب وليس للبرلمان فقط.

واختتمت فاطمة رجب تصريحاتها، أن قائمة فى حب مصر للمحليات تستعد بكامل قيادتها للقيام بواجبها الوطنى فى التأسيس لنموذج محلى قومى قائم على دراسة الاحتياجات الحقيقية لأبناء الوطن بمختلف طوائفهم الفكرية والسياسية، معتمدًا بالأساس على سواعد شبابه وخبرة شيوخة ودعم الشعب المصرى بأكمله.