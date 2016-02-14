مميش: سفن بنما وليبيريا وجزر المارشال الأكثر عبورا للقناة خلال عام 2015

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ،فى تصريحات صحفية، إن 104 دول رفعت أعلامها للعبور فى القناة خلال عام 2015 ، مقابل 103 دول فى عام 2014 ، مؤكدا أن أكثر السفن عبورا للقناة خلال عام 2015 هى سفن بنما وليبيريا وجزر المارشال .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن قناة السويس أن عدد السفن البنمية التى عبرت القناه خلال عام 2015 بلغت 2358 سفينة، بحمولة 145 مليون و627 ألف طن ، مقارنة بعام 2014 حيث عبرت 2550 سفينة بنمية بحمولة 145 مليون و801 ألف طن .

بينما عبرت 22555 سفينة ليبيرية بحمولة 124 مليون و64 ألف طن خلال عام 2015 ، مقارنة بـ2486 سفينة عبرت القناة بحمولة 138 مليون و941 ألف طن خلال عام 2014 .

كما عبرت 1965 سفينة ترفع علم جزر المارشال بحمولة 121 مليون و76 ألف طن عام 2015 ، مقابل 1610 سفينة بحمولة 100 مليون و58 ألف طن فى عام 2014 .

- 17 ألف سفينة عبرت قناة السويس خلال عام 2015 بحمولة 998 مليون طن