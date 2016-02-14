سلفى يدعو سيد القمنى وفاطمة ناعوت لمناظرة..ويؤكد: تصريحاتهما تزيد الإرهاب

دعا الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، الكاتب سيد القمنى، والكاتبة فاطمة ناعوت لمناظرة علانية .

وانتقد لطفى عامر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ما صد من تصريحات لسيد القمنى، وفاطمة ناعوت خلال الفترة الأخيرة، قائلا :" كلام هؤلاء يزيد من الإحاد والإرهاب لأنهما يشككان فى مصادر الدين الإسلامى".

وأضاف "عامر": "يقولان تصريحات عجيبة كما أن سيد القمنى يهاجم مؤسسة الأزهر والتى تعتبر أحد مؤسسات الدولة".

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