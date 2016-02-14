الزمالك يسعى لاستثمار رقم تاريخي لتدمير آخر في ليلة ظهور مالودا

رقم تاريخي يسعى لتدميره الزمالك حين يلتقي الأحد بوادي دجلة ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز، مدعوما برقم آخر أمام الفريق حديث العهد بالدوري المصري الممتاز مقارنة بحامل لقب البطولة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بـ31 نقطة، ثمانية نقاط خلف الأهلي المتصدر والذي لعب مباراة زائدة عن الأبيض.

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ويسعى الزمالك لتقليص الفارق مع الأهلي لخمس نقاط بالفوز على دجلة – الذي يحتل المركز الـ13 بـ21 نقطة.

وأكد مدرب دجلة عبد الباقي جمال أن مشاركة الفرنسي فلوران مالودا الأولى منتظرة أمام الزمالك (طالع التفاصيل).

دجلة قادم من 3 انتصارات متتالية بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارترون، إذ فاز على الداخلية والإسماعيلي 1-0 قبل أن يفاجيء الاتحاد السكندري بالفوز 3-1.

أما الزمالك، فوضعه الحالي صعب إذ يأتي من 3 تعثرات، بعد التعادل مع سموحة 1-1 ثم الخسارة أمام الإسماعيلي والأهلي 1-0 و2-0 على الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة فنية جديدة بعد إقالة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" وتعيين محمد صلاح كمدير فني مؤقت.

أما عن الرقم الذي يسعى الزمالك التغلب عليه، هو أنه في آخر 7 مرات خسر فيها أمام الأهلي في الدوري لم يستطع الفوز في المباراة المقبلة إلا في 3 مرات.

ففي موسم 2005/2006، فاز الأهلي 2-0 على الزمالك قبل أن يفوز الأبيض 4-1 على طلائع الجيش في الجولة التالية.

أما في يناير 2007، تعادل الزمالك 0-0 مع المحلة بعد الخسارة من الأهلي 1-0.

وفي سبتمبر 2007، خسر الزمالك 2-1 من طلائع الجيش بعد الخسارة من الأهلي 1-0.

وبعد الخسارة من الأهلي 2-0، فاز الزمالك 2-1 على الجيش أيضا في مارس 2008.

وكرر الزمالك خسارته أمام المحلة 1-0 بعد الهزيمة من الأهلي في يناير 2009.

وفي الدورة الرباعية في الموسم قبل الماضي، خسر الزمالك 2-1 من سموحة بعد الهزيمة من الأهلي 1-0.

وأتت آخر انتصارات الزمالك بعد الخسارة من الأهلي الموسم الماضي على طلائع الجيش 3-2.

أما الرقم التاريخي الذي يدعم الزمالك، هو أنه في تاريخه لم يخسر من وادي دجلة إطلاقا.

ففي 11 لقاء موزعة بين الدوري والكأس، فاز الزمالك في 6 وتعادلا في 5 منها واحدة انتهت بركلات الترجيح لصالح الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2014.