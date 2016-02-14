لتجنب الخطوط البيضاء "الاستريتش ماركس".. ابعد عن الريجيم الكيميائى واعرف علاجها

الخطوط البيضاء أو الاستريتش ماركس كما يسميها البعض، مشكلة يعانى منها الكثيرون، رجالاً أو نساء، وتظهر على سطح الجلد فى شكل خطوط فاتحة عن لون الجسم.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الخطوط البيضاء تحدث نتيجة تمدد الجلد سريعًا وفى البداية يكون لونها أحمر ثم تتحول تدريجيًا إلى اللون الأبيض.

وتؤكد أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن زيادة الوزن الفجائية من أهم عوامل الإصابة بالخطوط البيضاء، لأسباب منها الحمل والرضاعة والولادة، وكذلك النزول السريع والمفاجئ فى الوزن نتيجة علاج أمراض معينة أو أسباب نفسية أو اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير صحية.

ولتجنب الإصابة بهذه الخطوط المزعجة تنصح الدكتورة صفاء بتجنب أنواع الريجيم الكيميائى الضارة، والاهتمام بمعادلة وضبط الوزن على فترات طويلة لا فجأة.

كما تنصح المصابين بالخطوط البيضاء فعليًا بتناول الخضار والفاكهة بكميات كبيرة لزيادة كولاجين الجسم، كذلك التدليك باستخدام خل التفاح يومًا بعد يوم وبشكل منتظم، والبعد تمامًا عن الزيادة المفاجئة أو النقصان المفاجئ فى الوزن فى وقت قصير، والإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية وتجنب المياه الغازية، وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام.