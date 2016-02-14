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بالصور.. إصابة 4 واختفاء طفل بعد سقوطهم فى مصرف بالدقهلية فى حادث تصادم

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بالصور.. إصابة 4 واختفاء طفل بعد سقوطهم فى مصرف بالدقهلية فى حادث تصادم بالصور.. إصابة 4 واختفاء طفل بعد سقوطهم فى مصرف بالدقهلية فى حادث تصادم
شهد طريق المنصورة جمصة، الزراعى، بمحافظة الدقهلية،أمس، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، ودراجة نارية، بمحيط الطريق الواصل بين طريق بلقاس وطريق رافد جمصة.

وكانت الدراجة النارية التى يستقلها شابان، قد اصطدمت بالسيارة ربع نقل، مما أدى إلى إنقلابهم جميعا، فى مصرف مجاور للطريق.

وكان شابان مقيمان بقرية دميرة، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، يستقلان الدراجة النارية، بينما كانت سيدتان وطفل عمره أربعه سنوات، يستقلان السيارة بالإضافة للسائق، وسقطوا جميها فى مياه المصرف المجاور للطريق، وتم استخراج السيدتين باصابات وبعض الكدمات، وتم نقل الشابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولم يتم استخراج الطفل الذى كان برفقة السيدتين، ويدعى مازن حتى الآن.

وقال سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة طلخا، والذى كان متواجدا بموقع الحادث حتى وقت متأخرة من الليل، إن فرق الإنقاذ كثفت من وجودها، حيث قامت قوات وأفراد وغواضين من الانقاذ النهرى، ومن المواطنين المتطوعين بالغطس أكثر من مرة، للبحث عن الطفل، ولم يعثر عليه أحد، وقمت باستدعاء حفار كراكة للبحث ومازالت العملية مستمرة، وأشرف عليها بنفسى.

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