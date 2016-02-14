مرتضى منصور:"الثورة ليست قلة أدب وبقول للسيسى اضرب بيد من حديد بالقانون"

شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجوماً حاداً على نقابة الأطباء والدكتورة منى مينا، وحمدين صباحى والمحامى خالد على، قائلاً: "أيه القرف اللى إحنا فيه ده، أيه الدولة المهزوزة دى.. فين الدولة؟".

وقال "منصور" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، إن الثورة ليست فوضى أو قلة أدب كما يظن البعض، مستطرداً: "أنا حزين وقرفان وبقول للسيسى اضرب بيد من حديد بالقانون واقبض على منى سيف واحبسها".

كما هاجم حمدين صباحى، وخالد على، ومحمد الأمين، وخيرى رمضان، ومنى سيف، وخالد داوود، وجميلة إسماعيل، وأيمن نور، عمرو الشوبكى وعبد الحليم قنديل، مضيفاً: "99% من الصحفيين محترمين و1% مهجصين.. والدولة سايباهم وخايفة.. أنا مبشتمش ولا بجيب واقى ذكرى ولا زى أبلة فاهيتا".

ورد مرتضى على تيمور السبكى قائلاً: "ستات الصعيد قادوا ثورة 1919، وأبنائهم حميينك وبيحموا شرفك واستشهدوا فى 73 و67.. الصعايدة مش بيسيبوا تارهم".

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