الحكم في قضيتي «داعش» و«الحوثيين» اليوم

تصدر محكمة أمن الدولة اليوم الحكم في قضيتين، الأولى المعروفة باسم «خلية داعش» ومتهم فيها 11 شخصاً التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي والثانية «خلية الحوثيين في اليمن» ومتهم فيها 6 أشخاص بمد التنظيم الإرهابي «حركة الحوثيين باليمن» بمواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.

الخلية الأولى

والمتهمون في القضية الأولى «خلية داعش» هم الأول «ع. س. ع» 25 عاماً، والثاني «م. ع. إ» 22 عاماً، والثالث «ف. م. س» 17 عاماً، والرابع «س. ع. ع» 18 عاماً، والخامس «أ. ع. أ» 29 عاماً وجميعهم إماراتيون، والسادس «ع، و، س» موريتاني 22 عاماً، والسابع «ع، ح، م» 22 عاماً إماراتي، والثامن «م، ع، ا» سوري 34 عاماً، والتاسع «ع، ع، ع» بحريني 25 عاماً، والعاشر «أ، ع، س» 22 عاماً إماراتي، والحادي عشر «م، ع، س» 24 عاماً إماراتي.

ونسبت نيابة أمن الدولة في لائحة الاتهام للمتهمين من الأول إلى الخامس تهماً بالالتحاق بتنظيم إرهابي «داعش» وذلك بأن دخلوا الأراضي السورية والتحقوا به وشاركوا بأعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه، فيما نسبت إلى المتهم السادس تقديم أموال لشخص منتمٍ لتنظيم إرهابي بأن أمد أحد أعضاء التنظيم ويدعى «أبو دجانة» في سوريا بالأموال المبينة بالمحضر مع علمه بحقيقته، وأعان المتهمين الثاني، والثالث، والرابع على الانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» وذلك بأن أرشدهم على المتهم السابع ليمكنهم من الخروج من الدولة إلى تركيا وعلى شخص آخر في تركيا يمكنهم من الدخول إلى الأراضي السورية وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه، وروج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين إرهابيين هما «جبهة النصرة وداعش».

ونسبت النيابة العامة للمتهم السابع تقديمه أموالاً لشخصين منتمين لتنظيم إرهابي «داعش» بأن أمد المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم «داعش» في سوريا بالمبالغ المالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام لتنظيم إرهابي، وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة ومكنهم بمعرفته من الخروج عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا، ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة موقع إلكتروني باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش للترويج لأفكاره، وأهان أحد قادات الدولة بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه المبين بوصف التهمة الثالثة بأن نعته بعبارات من شأنها الحط من قدره.

تحويل أموال

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام بالقضية للمتهم الثامن قيامه بتحويل أموال معدة لتمويل شخصين منتميين لتنظيم «داعش» في سوريا بأن استلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم من أجل تسليمها لشخص يدعى «أبو دجانة» أحد أعضاء تنظيم «داعش» وسلمها إليه واستلم مبالغ مالية من شخص وسلمها للمدعو «ا -ع» أحد أعضاء تنظيم «داعش».

فيما وجهت للمتهم التاسع قيامه بإمداد شخص منتمٍ لتنظيم إرهابي «المتهم الأول» بالمكملات الغذائية «الهرمونات المبينة بالمحضر»، والمتهمين العاشر والحادي عشر علماً بجريمة إرهابية وترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم جبهة النصرة بالقول في مكان عام وإعانته للمتهم الثاني في الانضمام لتنظيم «داعش» ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقته والمتهم الأول أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً في حسابه باسم «خطاب الإماراتي» ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره.

الخلية الثانية

نسبت نيابة أمن الدولة في لائحة الاتهام بالقضية الثانية «حركة الحوثيين اليمني في اليمن» والمتهم فيها 6 أشخاص، هم الأول «ع، م، أ» 40 عاماً يمني الجنسية، والثاني «ع، م، أ» 41 عاماً يمني الجنسية، والثالث «غ، ع، م» 49 عاماً عماني الجنسية، والرابع «ص، س، م» 36 عاماً يمني الجنسية، والخامس «ف، أ، ع» 41 عاماً يمني الجنسية، والسادس «ع، م، ع» 34 يمني الجنسية نسبت إليهم أنهم أمدوا تنظيماً إرهابياً بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال المبينة تحديداً في الأوراق فتحصل عليها وأعدها المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس وسلموها إلى المتهمين الرابع والخامس فنقولها إلى حركة الحوثيين في اليمن مع علمهم بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي.ونسبت النيابة للمتهم الثاني قيامه بإدارة أموال مملوكة لتنظيم إرهابي.