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حظك اليوم برج الثور الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 14/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


> حان الوقت لأن تركز على مواهبك وألا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا اليوم هو يوم حظك ومن المتوقع أن تحقق فيه نجاحًا كبيرًا وانتصارات كبيرة، وسيكون الأمر غير متوقع ولكنه سيغمرك بالسعادة.
>على الصعيد العاطفي:
> أنت على وشك أن تفهم بشكل واضح ما تريد من علاقة الحب التى تعيشها هذه الأيام ويجب أن تدرك أنه لا مشكلة أبدًا فى أن ترتب أولوياتك بوضوح وتبحث عما يحققها لأن هذا حقك تمامًا فى العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>إذا كنت ممن يمتلكون سيارة حاول أن تتوخى الحذر قدر الإمكان وتقودها بعناية وتحترس من قيادتك لأنك أكثر عرضة للحوادث وتركيزك منخفض بشدة اليوم، حاول أن تكون واعيًا قدر الإمكان ولا تقود السيارة إذا وجدت أن حالتك الصحية ليست على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


> تشعر بحماس كبير لتغيير الكثير من الأشياء فى حياتك وهذا قد يكون نقطة انطلاق جيدة لك فحاول أن تستغلها ولكن لا تتسرع وفكر فى الأمور بروية.

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مصر 365

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