تعرف على فوائد غسول الفم لـ صحة الأسنان.. 3 فى 1 "صحة وجمال وحماية"

بعضنا يستخدم غسول الفم بين الحين والآخر، ولا يعرفون كل فوائده وفاعليته فى حماية أسناننا من المشكلات المعقدة التى تعانيها مع تناول المياه الباردة أو الآيس كريم والأطعمة الساخنة.

فوائد غسول الأسنان

>وترى الدكتورة ماريا لوبيز المتحدثة باسم جمعية أطباء الأسنان الأمريكية، من خلال تقرير نشره على الموقع الأمريكى "womans day" أن للغسول 3 فوائد أساسية هى:

>1. يمنع ترسيب الجزئيات الصغيرة التى تؤثر على صحة الأسنان عند تركها فترة طويلة.

>2. يحوى الفلورايد الذى يحمى الأسنان من التسوس بدرجة كبيرة، وفق تأكيدات جميع المتخصصين فى طب الأسنان.

>3. استخدام الغسول قبل تفريش الأسنان يساعد الفرشاة فى إزالة الترسبات المتراكمة دون مجهود زائد أو عنف قد يسبب مشكلات فى المينا واللثة.

طريقة استخدام غسول الأسنان

>ويمكن استخدام غسول الأسنان مرتين يوميًا أو مرة واحدة فى المساء، حيث يعمل على تهدئة آلام اللثة، وله أنواع كثيرة لكن يفضل اختيار الأجود الذى يحوى الفلورايد.