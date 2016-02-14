أسباب ضيق التنفس فى الحمل.. أهمها زيادة وزن الجنين فى الشهور الأخيرة

ضيق التنفس أحد الأعراض التى تعانى منها المرأة فى فترة الحمل ويجعلها أحيانًا تعتقد بأنها مصابة بمشكلة يمكن أن تؤثر على حملها. الإحساس بضيق التنفس أثناء الحمل

>ويقول الدكتور عمرو حسن مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى إن الحامل تشتكى من بعض الضيق فى التنفس أثناء الحمل وهو إحساس طبيعى تتعرض له المرأة خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل. أسباب ضيق التنفس عند الحوامل فى الشهور الأخيرة

>ويوضح مدرس النساء والتوليد أن زيادة وزن الجنين وكبر حجم الرحم فى الشهور الأخيرة من الحمل يجعل الرحم يضغط على الحجاب الحاجز والرئتين ما يؤدى للشعور بضيق التنفس وهذا لا يدعو للقلق فهو أمر طبيعيى مرتبط بالحمل. نصائح للتغلب على ضيق التنفس فى فترة الحمل

>وينصح د.عمرو بضرورة الحامل بوضع وسادة مرتفعة أسفل رأسها وكتفيها أثناء النوم والاستلقاء قليلاً لتقليل الشعور بضيق التنفس مع استشارة الطبيب المتابع لحملها.

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شبكةعيونالإخبارية

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