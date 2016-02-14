لو مصاب بضغط الدم.. احرص على تناول الدواء بانتظام وبلاش قهوة وملح كتير

ضغط الدم من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب مختلفة منها وراثية ومنها غذائية كإضافة قدر كبير من الملح للطعام.

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>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعى يعرض المريض لمشاكل صحية تشمل:

>الصداع.

>الزغللة فى الرؤية.

>حدوث القىء.

>الإغماء وفقدان الوعى.

>نصائح ضرورية

>وينصح استشارى التغذية العلاجية مرضى الضغط المرتفع بتناول الأدوية الخاصة بضبط مستوى الضغط بانتظام مع اتباع نظام غذائى لا يتضمن أطعمة غنية بالأملاح أو حتى معتدلة بجانب تجنب المشروبات الغنية بالكافين كالقهوة لأن مادة الكافيين ترفع مستوى ضغط الدم.

شبكةعيونالإخبارية

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