توزيع 240 كرتونة سلع غذائية على أهالى أبورديس

قامت جمعية أبناء سيناء بأبورديس اليوم برئاسة فاطمة طلعت صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية بتوزيع 240 كرتونة معبأة بالسلع الغذائية على أهالى أبورديس، حيث قامت فاطمة طلعت بتوزيع كراتين بنك الطعام والقوات المسلحة على الأهالى بوديان أبورديس والمدينة.

وتقول فاطمة طلعت لـ"اليوم السابع" إننا نقوم بتوزيع مئات الكراتين شهريا على أهالينا بأبورديس ووادى فيران ويحصل كل عضو بالجمعية على كرتونة شهريا بها مستلزمات البيت من سلع غذائية.

وأشارت نقوم أيضا بأعمال خيرية بالجمعية مثل علاج غير القادرين وإجراء عمليات جراحية ومحو للأمية ومشغولات بدوية ومعارض لعرض مشغولات الفتيات وعمل ندوات للشباب والفتيات للتوعية بأهمية دورهم فى المجتمع.

كما نقوم بالمشاركة المجتمعية مع الأهالى وحل مشاكل الأهالى بالوديان والمدينة بالحوار مع المسئولين.

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