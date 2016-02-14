ريانا تتفوق على كانييه ويست في أسبوع نيويورك للموضة

اكتسح نجوم الموسيقى عروض أسبوع الموضة المقام حالياً في نيويورك، إذ أقام كانييه ويست عرضاً مثيراً للجدل، بحضور 20 ألف شخص بين المشاهير و الأصدقاء والصحافيين الذين لم يفوتوا حضور هذا العرض المميز لمجموعة Yeezy Season 3 .

حرص كانييه ويست Kanye West على أن يكون عرضة أبرز أحداث هذا الأسبوع، فلم يوفر جهداً لذلك، بل حوّل العرض لحدث فني ضحم، قدّم في أثنائه ألبومه الجديد، و عرض فيديو تشويقياً للعبة الفيديو التي سيطلقها قريباً. أما بالنسبة إلى الأزياء، فقد قدم كانييه مجموعة من البدل الرياضية الضيقة والجاكيتات المنفوخة بطريقة فريدة، لم يسبقه إليها أحد، إذ قدم عارضان المجموعة الجديدة على منصات مرتفعة، فيما أحاط بهذه المنصات ما يقارب 1000 عارض وعارضة آخرون، يرتدون ملابس Yeezy من المواسم السابقة، وقد طال وقوف العارضين والعارضات حتى ظهر التعب عليهم، و اختارو الجلوس بعدما طالت مدة العرض.

ولم تفوّت عائلة كردشيان Kardashian حضور عرض كانييه باعتباره أحد أفراد العائلة، فأتوا بإطلالات بيضاء بالكامل، في تعاون حصري بين أوليفييه راوستغ و مجموعة Yeezy، كما حضرت زوجته كيم بمعطف ضخم من الفرو، وأكملت إطلالتها بباروكة بيضاء.

من جهة أخرى، قدمت ريانا Rihanna عرض مجموعتها الرياضية بالتعاون مع Buma ، ضمن عروض البارحة في نيويورك. ويمكن أن نقول إنها تفوقت على كانييه ويست في أن قدمت أزياء رياضية بسيطة ومميزة تلبي متطلبات الشباب في هذا العصر، فجاءت المجموعة باللونين الأبيض والأسود، سواء على مستوى البدل أو الفساتين الرياضية المريحة. ولا يمكن أن ننسى الاكسسوارات التي كانت من أبرز القطع أثناء هذا العرض.

وبعيداً عن المغنيين والتعاونات الرياضية، ركّز مصمّمو نيويورك على تقديم إطلالات أنثوية في عروضه لموسم خريف وشتاء 2016، فشاهدنا مجموعة متميزة وأنيقة من الفساتين الناعمة والمعاطف الجذابة في عرض المصمّم جايسون وو Jason Wu ، فجذبنا الستايل العصري المثير، الذي قدّمته ماركة كوشني ات اوكس Cushnie et Ochs بفساتين أنيقة، زيّنتها قصات عصرية وتفاصيل ناعمة.

شاهدي معنا أبزر ما قدمت نيويورك في أسبوع الموضة حتى اليوم وشاركينا برأيك!