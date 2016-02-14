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دخول قافلة مساعدات طبية لمدينة دوما قرب دمشق

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دخول قافلة مساعدات طبية لمدينة دوما قرب دمشق دخول قافلة مساعدات طبية لمدينة دوما قرب دمشق

>أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية ، اليوم السبت ، بأن قافلة مساعدات طبية تابعة للهلال الأحمر السورى دخلت مدينة دوما المحاصرة فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن حازم بقلة مدير العمليات فى الهلال الأحمر السورى صرح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ، أن المساعدات تتضمن 5400 علبة حليب للرضع و2000 عبوة أنسولين ومستلزمات لنحو 250 جلسة غسيل كلية، إضافة لأدوية خاصة بالأمراض المزمنة".

وحسب مدير عمليات الهلال الأحمر السوري، فإن القافلة جزء من مساعدات يتم إدخالها الى المدينة كل شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا.

وأكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى سوريا دخول قافلة مساعدات طبية لمدينة دوما ، فيما أفاد نشطاء سوريون أن قافلة سابقة دخلت منذ قرابة الشهرين تحمل مساعدات طبية بينها لقاحات أطفال إلى دوما والغوطة الشرقية.
>جدير بالذكر أن قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر السورى واللجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت إلى معضمية الشام بداية فبراير الجاري.

ويشكل إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة عملية معقدة، إذ يتم أحيانا الغاء الموافقة على دخول القوافل بسبب تجدد المعارك هناك.
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