جامعة الأزهر: تلقينا 4 آلاف شكوى من الطلاب فى الفصل الدراسى الأول

تبدأ الدراسة فى كليات ومعاهد جامعة الأزهر بكافة المحافظات ، اليوم السبت، وقال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر ،إنه تم الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى ، حيث قامت الكليات بإعداد الجداول ، وتهيئة المناخ الملائم للدراسة .إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "الهدهد"،أن مكتب خدمة المواطنين يستقبل كافة الشكاوى والتساؤلات المتعلقة بالجامعة ويقوم بفحصها وبحثها بحثا جادا، موضحا أن الجامعة تلقت ما يقرب من 4 آلاف شكوى خلال الفصل الدراسى الأول ، وسعت الجامعة إلى حل ما لا يخالف القانون منها ، مما أسهم فى انخفاض عدد الشكاوى .
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