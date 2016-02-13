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"أبو صلاح" يتصدر تويتر بعد تألق نجم روما أمام فريق كاربى

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"أبو صلاح" يتصدر تويتر بعد تألق نجم روما أمام فريق كاربى "أبو صلاح" يتصدر تويتر بعد تألق نجم روما أمام فريق كاربى
ظهر هاشتاج "أبو صلاح" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم السبت، بعد تألق نجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالى، أمام فريق كاربى بصناعته هدفين وتسجيل الثالث.

وتوالت التغريدات التى احتفت بمحمد صلاح، معبرة عن أملها فى استمرار تألق الدولى المصرى فى الدورى الإيطالى، وشفاءه من الإصابة التى ألمت به فى نهاية اللقاء.

وجاءت أبرز التغريدات على هاشتاج "أبو صلاح"، كالتالى "أملنا فيك كبير يا ابو صلاح"، "محمد صلاح..بخرى خمسى، 2 اسيست وجول املنا فيك يا ابو صلاح"، "ربنا يحميك يا ابو صلاح"، "حبيبي يا ابو صلاح"، "محمد صلاح يسجل هدف ويصنع أثنين ويخرج مصابا في فوز روما 3-1 على كاربي مبروك ابو صلاح وخسارة الإصابة بالشفا"، "يارب تكون كويس يا ابو صلاح يا ابن الناظر ماترد عليا يا ابو مكة عشان اتمنظر قدام العيال ".

وتابعت التغريدات "أبو صلاح 2 اسيست وجول، فخر العرب حفيد الفراعنة"، "ابو صلاح ابن الناظر اللى مشرفنا " جول ، اسيست ، لاعب المباراه "، "ماتش روما و كاربى 2 اسيست لمحمد صلاح وكمان يحرز الهدف الثالث و يخرج مصاب فى الوقت الضايع انت نحس يا ابو صلاح"، "والله يا ابو صلاح من كتر حبي ليك وتشجيعي اصحابي بيقولولي خليه يشغلك معاه دا لو اخوك مش هتحبه كده"، "سلامتك يا حبيب الملايين"، "أبو صلاح دايما مشرفنا"، "ربنا يكرمك يابومكة نجم مباراة النهارده".

محمد صلاح (1)

محمد صلاح (2)

محمد صلاح (3)

محمد صلاح (4)

محمد صلاح (5)

محمد صلاح (6)

محمد صلاح (7)


>- بالفيديو.. صلاح يتألق رايح جاى أمام كاربى.. الفرعون يصنع هدفين ويسجل الثالث فى فوز ثلاثى لروما.. العارضة تحرمه من هدف رائع.. والإصابة تخطفه من المباراة فى الثوانى الأخيرة
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