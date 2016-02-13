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"داعش" ينشر صور "البغدادى" فى الفالوجة وينفى إصابته فى غارات التحالف

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"داعش" ينشر صور "البغدادى" فى الفالوجة وينفى إصابته فى غارات التحالف "داعش" ينشر صور "البغدادى" فى الفالوجة وينفى إصابته فى غارات التحالف
نشر تنظيم داعش الإرهابى صورا لزعيم التنظيم، أبو بكر البغدادى، وزعم أنها التقطت فى مدينة الفلوجة العراقية، بعد أنباء تداولت عن إصابته فى غارات شنها التحالف الدولى تسببت فى إعاقته الشهور الماضية.

ونشر التنظيم على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لـ "البغدادي"، أثناء حفل اقامه لتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، بحسب التنظيم.

وكان زعيم تنظيم الدولة ظهر مؤخرًا فى بداية العام الماضى أثناء خطبة لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة الموصل العراقية.

أبو بكر البغدادى التى نشرها تنظيم داعش (1)

أبو بكر البغدادى التى نشرها تنظيم داعش (2)

أبو بكر البغدادى التى نشرها تنظيم داعش (3)

أبو بكر البغدادى التى نشرها تنظيم داعش (4)


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