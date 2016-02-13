بالصور.. السفير المصرى بمسقط يستقبل اتحاد المستثمرات العرب

استقبل صبرى مجدى صبرى، السفير المصرى لدى سلطنة عمان، بمنزله مساء اليوم، الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة، وأعضاء اتحادث المستثمرات العرب وضيوف معرض الصناعات العربية وملتقى الصناعة والاستثمار، الذين يزورون سلطنة عمان حالياً للمشاركة فى معرض الصناعات العربية وملتقى الصناعة والاستثمار الذى نظمته شركة الساحل الشرقى لتنظيم المعارض، بعد أن شهد العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل وعروض الأزياء على مدى ثلاثة أيام متواصلة، تزامناً مع يوم الصناعة العمانية، وذلك بمركز عمان الدولى للمعارض.

وعبر الضيوف عن سعادتهم لحفاوة الاستقبال والكرم، منوهين إلى الدور المهم لمصر على الصعيد العربى والأفريقى والدولى، وتحدثوا عن كيفية زيادة الاستثمار والتنمية بين مصر والدول العربية فى الفترة المقبلة وخططهم القادمة من أجل النهوض بالاقتصاد العربى.

وحضر اللقاء الفنان سامح يسرى وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارة المصرية، ومنهم مها شاهين سكرتير ثان، ود.شعبان الأمير المستشار الثقافى.

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