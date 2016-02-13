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ضبط 1000 كيلو بانجو داخل مخزن بمنطقة وادى سدر فى جنوب سيناء

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ضبط 1000 كيلو بانجو داخل مخزن بمنطقة وادى سدر فى جنوب سيناء ضبط 1000 كيلو بانجو داخل مخزن بمنطقة وادى سدر فى جنوب سيناء
تمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر، من ضبط طن بانجو داخل مخزن بمنطقة وادى سدر موزّع على 320 لفافة.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لضابط وحدة مباحث رأس سدر تفيد بوجود مخزن به كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمنطقة وادى سدر، فكلف العميد أحمد فاروق القرن مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، لتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المخدرات.

وأعدت المأمورية من وحدة مباحث رأس سدر ومجموعة من ضباط قوات الأمن، أسفرت عن ضبط مخزن بداخله 320 لفافة من نبات البانجو تزن حوالى 1000 كيلو جرام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365