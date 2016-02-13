إصابة أمين شرطة بطلق نارى عن طريق الخطأ فى حفل عرس بطوخ

أصيب أمين شرطة من قوة الإداره العامه لشرطة الحراسات الخاصة، بطلق نارى فى البطن بالخطأ، حال تواجده فى حفل عرس بدائرة مركز طوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات مباحث طوخ، عن إصابة الشرطى "محمد.إ" 32 سنة من قوة الإداره العامة لشرطة الحراسات الخاصة ومقيم كفر الحصافة، بطلق نارى بالبطن من الناحية اليسرى مع وجود فتحة خروج .

وبسؤال نجل شقيقه، قرر أنه حال تواجد المصاب بحفل عرس بناحية منصورة نامول – دائرة المركز وأثناء قيام"إسلام.ا" 31 سنة أمين شرطة، بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته إبتهاجاً بحفل العرس أحدث أصابة المجنى عليه.

وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعه على سبيل الخطأ، وأن إصابته حدثت من ذات الطلقة التى أحدثت إصابة المجنى عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2508 ادارى مركز طوخ لسنة 2016م.