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ضبط حارس مدرسة وصاحب محل لتنفيذ أحكام بالسجن بمطروح

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ضبط حارس مدرسة وصاحب محل لتنفيذ أحكام بالسجن بمطروح ضبط حارس مدرسة وصاحب محل لتنفيذ أحكام بالسجن بمطروح
تمكنت أجهزة الأمن بمطروح، من ضبط حارس بإدارة برانى التعليمية، صادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات غيابيا، فى قضية استيلاء وضبط صاحب محل تجارى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً مساء الجمعة، بتمكن ضبط وحدة مباحث قسم شرطة براني والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط " بدر م م ا "- مواليد 1959 ، حارس بإدارة برانى التعليمية- المحكوم عليه في الجناية رقم 20/2014 جنايات براني " استيلاء " كلي غرب 1، حصر رقم 190 / 2015 والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات غيابياً.

كما تمكن ضباط قسم شرطة الكهرباء بمطروح والقوة المرافقة، من ضبط " أحمد ع أ ع"- مواليد 1966 صاحب محل تجارة حدايد وبويات، مقيم العزبة الغربية بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 9134/2013، جنايات مطروح "سرقة أسلاك كهربائية" والمقيدة برقم 235/2015 كلى غرب الإسكندرية، المقضى فيها بالسجن 3 سنوات والمصادرة ودفع المصاريف، بجلسة 14/5/2015 .

جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهما المضبوطين والعرض على النيابة العامة .

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مصر 365