ضبط حارس مدرسة وصاحب محل لتنفيذ أحكام بالسجن بمطروح

تمكنت أجهزة الأمن بمطروح، من ضبط حارس بإدارة برانى التعليمية، صادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات غيابيا، فى قضية استيلاء وضبط صاحب محل تجارى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً مساء الجمعة، بتمكن ضبط وحدة مباحث قسم شرطة براني والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط " بدر م م ا "- مواليد 1959 ، حارس بإدارة برانى التعليمية- المحكوم عليه في الجناية رقم 20/2014 جنايات براني " استيلاء " كلي غرب 1، حصر رقم 190 / 2015 والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات غيابياً.

كما تمكن ضباط قسم شرطة الكهرباء بمطروح والقوة المرافقة، من ضبط " أحمد ع أ ع"- مواليد 1966 صاحب محل تجارة حدايد وبويات، مقيم العزبة الغربية بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 9134/2013، جنايات مطروح "سرقة أسلاك كهربائية" والمقيدة برقم 235/2015 كلى غرب الإسكندرية، المقضى فيها بالسجن 3 سنوات والمصادرة ودفع المصاريف، بجلسة 14/5/2015 .

جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهما المضبوطين والعرض على النيابة العامة .