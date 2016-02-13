بالصور.. "عمومية محاميى مطروح" تقرر الإضراب العام وتعليق العمل أمام المحكمة

انتهى منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية لمحامى محافظة مطروح، أسفر عن اتخاذ إجراءات تصعيدية والدخول فى إضراب عام، بتعليق العمل أمام المحكمة والنيابات ووقف إجراءات التقاضى بشتى صورها.>جاء ذلك عقب دخول المحامين فى اعتصام مفتوح أمس الأول الخميس، بمقر محكمة مطروح الابتدائية، احتجاجًا على ما وصفوه بتعنت النيابة العامة معهم فى التعامل، والانحياز لموظفى المحكمة على حساب المحامين فى معظم التعاملات.

كانت قد عقدت الجمعية العمومية لمحامى مطروح مساء أمس بمقر الاعتصام بالمحكمة، لاتخاذ قرارات موحدة للتصعيد، حتى الاستجابة لمطالب المحامين العامة، أبرزها تحسين أسلوب تعامل النيابة مع المحامين خلال إنجاز أعمالهم وتسهيل إجراءاتها والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وألا يكون حرس أعضاء النيابة من أمناء الشرطة وسطاء فى التعامل بينهم وبين المحامين واستجواب الحرس للمحامين عن سبب المقابلات.

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وشملت مطالب المحامين، ضرورة الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية، بحق المحام فى الانفراد بالمتهم والاطلاع طبقاً للقانون وكذلك توفير مكان مناسب ولائق بالمحامين، بخصص للانتظار لحين بدء التحقيقات، واقتصار دور حرس النائب العام على تأمينه وعدم التدخل فى عمل المحامين.

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>وطالب أعضاء الجمعية العمومية لمحامى مطروح، بالعمل على وجه السرعة على توفير مكان مناسب كغرفة للمحامين، حيث أن الغرفة الحالية صغيرة جداً ولا تتسع إلا لعدد قليل، وحل مشكلة الزحام على خزينة المحكمة، بالإضافة إلى عقد اجتماع شهرى دورى مع المستشلار رئيس المحكمة الكلية مع نقابة المحامين، لبحث مشاكلهم فى التعامل وقرارات المحكمة.

وأعلن المحامون المعتصمون أنهم ينسقون مع سامح عاشور النقيب العام لمحامين مصر، حول الاعتصام والإجراءات التصعيدية، وأنه تم الاتفاق على وقف إجراءات التقاضى وعدم مثول جميع المحامين فى أية قضايا أما محكمة مطروح أو النيابة العامة، لحين التوصل لحل جذرى للأزمة.

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كما سيحضر من القاهرة اليوم السبت، أحد أعضاء النقابة العامة، ممثلا لمجلس النقابة لدعم محامين مطروح وإعلان تضامن النقابة العامة معهم.

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>جاء التصعيد من قبل محامى مطروح، عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضى مع أحد الموظفين، وبالعرض على وكيل النيابة طلب من أمين شرطة التحفظ بطاقته الشخصية للتحقيق معه.

ويعتصم حاليا المحامون أمام غرفتهم بمقر المحكمة، ويتزايد أعداد الحضور مع أقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية، لاستعراض الشكاوى وحالات التعنت التى تقع من النيابة العامة ومن بعض الموظفين فى التعامل مع المحامين، للخروج بموقف موحد يجمع عليه المحامين حول مطالبهم من وراء اعتصامهم.

وشهد اعتصام المحامين، دعما ومساندة من عدد كبير من الشخصيات العامة والنشطاء، وحرص على التواجد عدد من كبار المحامين وشيوخ المهنة، ونقيب محامين مطروح السابق، كما زار مقر الاعتصام النائب البرلمانة سليمان فضل العميري، الذى أكد على دعمه ومساندته لمطالب المحامين المشروعة.

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