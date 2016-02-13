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المنطقة الروتارية تنظم مؤتمرها السنوى بأسوان مارس المقبل

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المنطقة الروتارية تنظم مؤتمرها السنوى بأسوان مارس المقبل المنطقة الروتارية تنظم مؤتمرها السنوى بأسوان مارس المقبل
تنظم المنطقة الروتارية 2451، برئاسة محافظ المنطقة المهندس عادل حافظ، مؤتمرها السنوى لهذا العام فى أوائل شهر مارس المقبل بأسوان، للمساهمة فى تحفيز وتنشيط السياحة.

وقامت المنطقة الروتارية هذا العام بدعوة العديد من الشخصيات الروتارية من عده مناطق مختلفة من العالم لحضور مؤتمرها السنوى، لتأكيد فكرة السلام فى ولتحقيق الهدف لهذا العام.

يذكر أن مشروعات الروتارى لهذا العام تمركزت حول التعليم والصحة، وتم عمل وإقامة مشروعات بملايين الجنيهات، لتحقيق هذه الأهداف وجمعيها فى قرى نائية ومناطق عشوائيات.

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مصر 365

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