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بالفيديو - الفوز الرابع لبيسيرو.. بورتو يقلب طاولة بنفيكا ويُشعل الدوري البرتغالي

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بالفيديو - الفوز الرابع لبيسيرو.. بورتو يقلب طاولة بنفيكا ويُشعل الدوري البرتغالي بالفيديو - الفوز الرابع لبيسيرو.. بورتو يقلب طاولة بنفيكا ويُشعل الدوري البرتغالي

نجح نادي بورتو في قلب الطاولة على حساب بنفيكا من التأخر 1-0 إلى الفوز 2-1 في قمة الدوري البرتغالي.

جوزيه بيسيرو رحل عن تدريب الأهلي ليتولى مسؤولية بورتو وينجح في تحقيق الانتصار الرابع له في كل البطولات مع اللقاء السادس له مع الفريق.

بورتو فاز في الدوري على ماريتيمو وإستوريل وفاز في نصف نهائي كأس البرتغال أمام جال فيسنتي، قبل أن يحقق بيسيرو فوزه الرابع والثالث في الدوري على حساب بنفيكا.

بنفيكا تقدم أولا في النتيجة عن طريق كوستاس ميتروجللو في الدقيقة 18 قبل أن ينجح هكتور هيرارا في تعديل النتيجة بالدقيقة 28.

وفي الدقيقة 65 سجل فانسون أبو بكر هدف فوز بورتو في ملعب بنفيكا.

ورفع بورتو رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث بينما تجمد بنفيكا عند النقطة 52 في الصدارة بالتساوي مع سبورتنج لشبونة مع مباراة متأخرة للأخير، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري البرتغالي.

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فيديو اليوم السابع

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