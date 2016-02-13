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بالصور.. مئات العرب الإسرائيليين يطالبون بالإفراج عن الصحفى المضرب عن الطعام

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بالصور.. مئات العرب الإسرائيليين يطالبون بالإفراج عن الصحفى المضرب عن الطعام بالصور.. مئات العرب الإسرائيليين يطالبون بالإفراج عن الصحفى المضرب عن الطعام

>تجمع مئات العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل الجمعة حيث أقاموا الصلاة مطالبين بالإفراج عن الصحافى الفلسطينى محمد القيق الذى يرقد فى المستشفى بسبب تردى حاله الصحية نتيجة اضرابه عن الطعام منذ 80 يوما.

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (1)

وقال مراسل لفرانس برس ان المحتشدين أدوا صلاة الجمعة فى ساحة قرب المستشفى، وبعد الصلاة القى الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية جناح الشمال المحظورة فى إسرائيل خطبة طالب فيها بالإفراج عن القيق.

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (2)

وقال الشيخ صلاح "الآن جئنا لنؤدى هذه الصلاة نصرةً لهذا الأسير الرهينة، المظلوم، ونحمل مجموعة رسائل إلى القريب والبعيد سأنقل هذه الرسائل إلى الظلم الاسرائيلى، إلى شعبنا الفلسطينى، إلى أمتنا المسلمة وعالمنا العربى وإلى موكب العالم الحى، لكلّ هؤلاء سأبث هذه الرسائل امنحوه حرّيته وهذا هو المطلب الذى يؤكده الرهينة محمد القيق".

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (3)

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (4)

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (5)

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (6)

العرب الإسرائيليين قرب مستشفى العفولة بشمال إسرائيل (7)
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