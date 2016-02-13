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مصدر: الاستعانة بأجهزة تشويش على المتفجرات خلال زيارة الرئيس للبرلمان

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مصدر: الاستعانة بأجهزة تشويش على المتفجرات خلال زيارة الرئيس للبرلمان مصدر: الاستعانة بأجهزة تشويش على المتفجرات خلال زيارة الرئيس للبرلمان
دفع قسم المفرقعات بقطاع الحماية المدنية بالقاهرة بخبراء المفرقعات مزودين بأجهزة كشفية ، لتأمين المناطق الحيوية ، وإجراء عمليات مسح وتعقيم لمجلس النواب، لضمان خلوها من المواد المتفجرة، قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان المقررة اليوم السبت .

وأكد مصدر أنه تم الاستعانة بأجهزة تشويش على المتفجرات ، بالاضافة الى تواجد الكلاب البوليسية وضباط المفرقعات، وأجهزة الكشفية الأخرى.

وأوضح المصدر أنه فى حالة العثور على أى أجسام يصعب تعامل خبراء المفرقعات معها ، سيتم الاستعانة بأجهزة "ربوت" للقيام بعمليات تفتيت الأجسام الغريبة والتعامل معها .

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