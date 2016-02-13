حظك اليوم السبت برج الحمل 13 فبراير

برج الحمل على الصعيد المهنى..

>ضغوط العمل سوف تتزايد فى المرحلة المقبلة، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء. لذلك، عليك أن تبحث عن المتعة والسعادة من الأشياء الصغيرة فى الحياة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات فى المستقبل. برج الحمل على الصعيد العاطفى..

>من المحتمل أن يكون هناك اتصال مع عدد من الأشخاص المقربين إلى قلبك، وبالفعل تكون قادر على أن تجدد بهذه العلاقات حياتك الرومانسية التى كانت تأثرت فيما مضى بكثير من المشاكل والخلافات الطارئة. على الصعيد الصحى..

>صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساسا كنت تشعر بحياة عاطفية رائعة، كما أنك ستتمتع الثقة بالنفس ، كما إنه يوم عظيم لإنجاز شيء مهم، ويجب عليك قبل نهايته أن تذهب إلى الطبيب للاطمئنان على صحتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيراـت، ومن الممكن أن تحصل على ترقية محتملة فى العمل، والتى كانت قد تأجلت لفترة طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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