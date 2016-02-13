أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم السبت برج الحمل 13 فبراير

Google+ Print
حظك اليوم السبت برج الحمل 13 فبراير حظك اليوم السبت برج الحمل 13 فبراير

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>ضغوط العمل سوف تتزايد فى المرحلة المقبلة، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء. لذلك، عليك أن تبحث عن المتعة والسعادة من الأشياء الصغيرة فى الحياة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات فى المستقبل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..


>من المحتمل أن يكون هناك اتصال مع عدد من الأشخاص المقربين إلى قلبك، وبالفعل تكون قادر على أن تجدد بهذه العلاقات حياتك الرومانسية التى كانت تأثرت فيما مضى بكثير من المشاكل والخلافات الطارئة.

على الصعيد الصحى..


>صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساسا كنت تشعر بحياة عاطفية رائعة، كما أنك ستتمتع الثقة بالنفس ، كما إنه يوم عظيم لإنجاز شيء مهم، ويجب عليك قبل نهايته أن تذهب إلى الطبيب للاطمئنان على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيراـت، ومن الممكن أن تحصل على ترقية محتملة فى العمل، والتى كانت قد تأجلت لفترة طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى