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حظك اليوم برج القوس السبت 13 فبراير

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حظك اليوم برج القوس السبت 13 فبراير حظك اليوم برج القوس السبت 13 فبراير

برج القوس على الصعيد المهنى..


>تتراجع فى محيط عملك عن المنصب الذى وصلت له وهذا لأنك بدأت تتخاذل عن دورك ، حاول أن توقف سلسال الخسائر بقليل من المجهود وستكون الحياة أفضل بكثير ، لا تتراجع عن خطط وأسعى لتحقيقها فهى مفيدة لكل أفراد العائلة.

برج القوس على الصعيد العاطفى..


>أنت أنسان عاطفى بالفطرة وهذا مايجعلك الطرف الأضعف فى علاقة الحب ، حاول أن تكون أكثر صلابة من قبل حتى تظل تعطى بلا مقابل من الطرف الأخر، سوف تكتسب خبرات من المحيطين بك فى الطريقة المثلى لتجنب المشاكل وجعل الحياة أفضل من ذى قبل.

على الصعيد الصحى..


>سوف تتعرض لبعض الفيروسات والتى سينشئ منها الإصابة بالأمراض داوم على تناول العقار المناسب لتجنب المشاكل فى الفترات القادمة وسوف يحقق ذلك بالنسبة لك تحصين من الأمراض المتشرة وتسطيع قضاء موسم الشتاء بأمان بدون مرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبرج مزيد من التطور فى عملك لتحقق أمنياتك فى هذا المجال ، أرجو أنك تعطى لكل جانب فى حياتك حقة حتى لا يأتى جزء على الأخر فتكون حياتك متداخلة ولا تحقق منها أى شئ مهما مر عليك العمر ، تحاول دائما كسب الوقت حتى لا تشعر بالخسارة
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مصر 365

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