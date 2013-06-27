باسم يوسف: خطاب الرئيس بدأ الأربعاء وانتهى الخميس ليفوت فرصة "الشغل عليه"

كتب : محمد عاشور الخميس 27-06-2013 01:46

باسم يوسف

قال الإعلامي الساخر، باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، على صفحته على موقع "تويتر"، إن خطاب الرئيس محمد مرسي، اليوم، بدأ يوم الأربعاء وانتهى الخميس "حتى يفوت علينا الفرصة. اللعنة!".

الأخبار المتعلقة:

المغير: خطاب الرئيس "حنين" ولم يواجه "ميليشيات تمرد"

خيري رمضان ساخرا من خطاب مرسي: "زعلت أوي إنه مقالش مين الراجل بتاع المعادي"

مصدر عسكري: حضور "السيسي" لقاء مرسي "بروتوكولي" ولا يعني رضاه عن الخطاب

"جاد" تعليقا على حديث مرسي عن السودان: مصر في عهده مهددة بالطرد من الاتحاد الإفريقي

وقفة احتجاجية للقوى الثورية بطنطا بعد كلمة مرسي

خالد علي: خطاب مرسي منفصل عن الواقع والثورة عليه "ضرورة وطنية"

الأسواني يصف خطاب "مرسي بـ"البائس" ويخاطبه: أنت فقدت شرعيتك وستحاكم

صباحي: خطاب مرسي ممل.. وقراراته أقل من مقام الرئاسة

مصطفى النجار: مرسي ألقى خطاب الرحيل

مؤسس ائتلاف دعم السياحة: مرسي اعتبر اللاجئين السوريين والليبيين من السياح

مكرم محمد أحمد: أنا في دهشة بالغة من أن يضعنى الرئيس على رأس قائمة أعدائه

عبدالله كمال: خطاب مرسي يدل على أنه يواجه مشكلة عميقة مع الجيش

مؤيدو الرئيس ينصرفون من أمام قاعة المؤتمرات.. وتكدس مروري بشارع النصر

محمد الأمين: "سي بي سي" التي يتهمها الرئيس استضافته مرتين قبل الانتخابات

فودة: الجماعة لم تستطع أن تكسب الشعب ولا المعارضة قدمت البديل

التلفزيون المصري من الإسكندرية: الأجواء يملؤها الفرحة بعد خطاب مرسي

عقب انتهاء خطابه.. متظاهرو "التحرير" يحرقون صورة مرسي مرددين: "يسقط حكم المرشد"

مرسي يغادر قاعة المؤتمرات بعد الانتهاء من خطابه مباشرة

واقعة نقل "مصطفى خاطر".. تناقض قول "مرسي": "لا نتدخل في عمل النيابة"

موكب مرسى يصل "قصر القبة".. والمتظاهرون يهتفون "ارحل"

مرسي يختتم خطابه بعد ساعتين ونصف

بعد ختام كلمة الرئيس.. الحاضرون: "سمع هس مافيش كلام.. الريس مرسي تعظيم سلام"

متظاهرو بنها ينامون في الطريق أمام مبنى محافظة الدقهلية اعتراضا على خطاب "مرسي"

أبناء "مرسي" يغادرون الشرقية تحت حراسة مشددة

"شفيق" و"الشاذلي" و"سرور".. شخصيات في حضرة "خطاب مرسي"

"مرسي": لسنا في خصومة مع القضاة.. وحمايتهم من أولوياتنا

"مرسي" للمعارضة: طريق التغيير واضح.. دعونا نسير فيه سويا

أبو حامد تعليقا على خطاب الرئيس: القضاء والإعلام والفلول عقدة هذا النظام

مرسي لـ"النظام البائد": إما عفا الله عما سلف.. وإما لن يكون لكم في هذا الوطن خارج السجون مكان

مصطفى النجار: خطاب مرسي يؤكد أنه "منفصل عن الواقع".. ولن أشارك في الحوار الذي دعا إليه

"مرسي" للإعلاميين: أريد أن أرى دوركم.. احتفلوا بصنع التابلت المصري

مرسي في خطاب "الأزمة" يهدد ويتوعد الجميع.. ويتجاهل مطالب الشارع

رغم عدم وجود صفة بروتوكولية أو حزبية.. المغير بين المسؤولين داخل قاعة المؤتمرات

عاجل| اشتباكات بين أعضاء من الإخوان ومعارضي الرئيس مرسي بالشرقية

عاجل| "مرسي" يتوعد بمحاكمات عسكرية لمن يهينه أو يتطاول على مصر والجيش

"مرسي" يؤكد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

مرسي للأقباط: النظام السابق جعل كل ما هو إسلامي "فزاعة" وهذا خطأ

دراج لـ"الوطن": حزب الدستور لن يشارك في حوار الرئيس حول التعديلات الدستورية

عدسات التلفزيون تركز على "السيسي" خلال خطاب الرئيس بقاعة المؤتمرات

"مرسي": سأكلف الوزراء والمحافظين بتعيين مساعدين سنهم أقل من 40 عاما

نشطاء "فيس بوك" يسخرون من تهديد الرئيس للبلطجية ويدشنون صفحة "الراجل بتاع المعادي اللي مرسي ماقالش اسمه"

"مرسي" يدعو القوى السياسية لاجتماع غدا لمناقشة تعديل الدستور

"مرسي": فتحي سرور وحسن عبدالرحمن "خربوا" البلد.. ولن أتهاون معهما

"مرسي" مهددا: لا تهاون مع بقايا النظام السابق حتى لو طلعوا براءة

الرئيس: مصر أكبر من أن يلدغها عقرب فتموت.. ومصمم على استكمال منظومة أمن الوطن

"مرسي": بعض الأشقاء يحاولون الضغط علينا.. وحريص على العلاقة مع إثيوبيا

مظاهرات مناهضة لحكم الإخوان في القليوبية.. و"الجماعة" تلغي فعاليات نقل خطاب الرئيس

مرسي: الدستور ليس مقدسا ويمكن تعديله

"مرسي" مهددا حسن عبد الرحمن وأمن الدولة: سأتخذ معهم كل أساليب القسوة

مرسي مهاجما رجال الأعمال: محمد الأمين وأحمد بهجت مسلطين علينا القنوات بتاعتهم

مرسي: تنازلت عن جميع قضايا الإساءة إلى شخصي

"مرسي": سنقطع يد من يبيع نقطة رمل واحدة من أرض مصر

بروفايل| مكرم محمد أحمد.. الرئيس "مرسي" يهاجم صحفيا

"مرسي" يسخر من الحديث عن بيع قناة السويس.. ويتساءل: الهرم اتباع ولا لسه؟

بعد حديثه عن شفيق.. ساويرس لمرسي: أنت أيضا مطلوب للعدالة

مرسي: نفسي أقف في طابور بنزين.. والحكومة "غلبانة" لا تنتج ما يكفي لسد الأزمة

مرسي: أحد المواطنين أبلغني أنه شاهد عمليات تهريب جراكن البنزين أمام المحطات

"مرسي": محافظ الأقصر "المستقيل" ليس عليه شائبة واحدة

مرسي ساخرا: كمال الشاذلي قال لي أنتم أطهار.. فسيبوا لنا النجاسة

"مرسي" ساخرا: السياحة "جرح نازف".. وسارقو "سميراميس" طلعوا براءة

الرئيس: "نفسي أنزل أقف في طابور البنزين"

صفحة مرسي على "تويتر" تغرد كلمته

الرئيس: "ناصر" استلم الحكم ومصر تدين بريطانيا.. ورحل وعليها 5 مليارات دولار ديون

تزايد أعداد المتظاهرين أمام مبنى محافظة الشرقية أثناء خطاب الرئيس

مرسي في حوار صحفي في 2010: نحترم رموز الحزب الوطني مثل زكريا عزمي.. وبعد الرئاسة يسخر منه: بكره يطلع ثوار

"مرسي" يعترف: الأسعار ارتفعت.. و20 مليون مصري تحت خط الفقر

مرسي: آن الأوان لإجراء عملية جراحية لانتقاء "السوس" من جسد الوطن

مرسي: أتفهم اختلاف المعارضة.. لكن أربأ بها أن تتحالف مع أعداء الثورة

الرئيس: أرفض أن تشارك المعارضة في الانقضاض على الثورة

الرئيس: قضاؤنا "محترم جدا".. ولا نتدخل في عمل النيابة

مرسي: أتمنى وجود تبادل حقيقي للسلطة في مصر حتى "لو من بكره"

رغم تعهده باحترام القضاء.. مرسي: علي أحمد النمر قاض مزور

مرسي مستنكرا: هو شفيق أصبح من الثوار

مرسي: عبدالنور وجودة ووزير التموين تجاهلوا المشاركة في الوزارة

"مرسي": بعض بقايا النظام السابق يعز عليهم استقرار مصر

مرسي يستعين بشعر "طرفة بن العبد" في خطابه

الرئيس ساخرا: من امتى مكرم محمد أحمد كان من الثوار

مرسي: الشباب امتلك حالة ثورية وطاقة للتغيير لم تجد في الحياة السياسية ما يستوعبها

"مرسي" مغازلا شباب الثورة: لم يجدوا لهم مكانا في العملية السياسية

حضور مؤتمر "مرسي" بقاعة المؤتمرات: ثوار أحرار هنكمل المشوار

مرسي: "25 يناير" هي الثورة الوحيدة التي شارك فيها جميع المصريين

الرئيس: لابد من إصلاحات جذرية وسريعة كي تحقق الثورة أهدافها

"مرسي": الروح دي غريبة علينا.. والنمو الاقتصادي يتحقق بالاستقرار السياسي

مرسي: خلال عام أصبت أحيانا وأخطأت أحيانا.. وتصويب الخطأ واجب

الرئيس يصف النظام السابق بـ"المجرم والمزور"

الرئيس يبدأ كلمته بقوله الله تعالى "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"

على طريقة "مبارك".. "مرسي": "أقف أمامكم كمواطن قبل أن أكون الرئيس"

رغم اشتعال المنصورة.. محمد مرسي يبدأ خطابه بالتهنئة بحلول شهر رمضان

الهتاف للرئيس بقاعة المؤتمرات فور دخوله

مرسي يبدأ خطابه بالسلام الوطني