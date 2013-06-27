شركة بلجيكية تطرح منتجها للسكر الأبيض فى الأسواق يونيو الحالى

أعلنت الشركة البلجيكية ذات العلامة التجارية (T-Brand) عن بدء طرح منتجاتها من السكر الأبيض فى السوق المصرى خلال يونيو الجارى، حيث تقدم (T-Brand) المنتج بدءا من المكعبات الصلبة الفريدة من نوعها، وتفوق جودة العبوة (1 كغم) جودة المنتجات المتوافرة حاليا بالأسواق.

وقال المهندس تامر الدفراوى، رئيس مجلس إدارة الشركة،" إن الشركة لديها معرفة بالسوق المحلية، حيث لدينا علاقات متميزة مع تجار التجزئة المصريين، وتغطيتنا لمساحة واسعة تصل لـ160 نقطة بيع فى جميع أنحاء مصر، شكلت عوامل مقنعة لـ "Raffinerie Tirlemontoise"، موضحا أن مجموعة (T-Brand) ستكون متوفرة من شهر يونيو فى أكبر وأرقى محلات البيع فى القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، طنطا والمنصورة، وبالإضافة إلى هذه العناصر الأساسية، فقد جمعتنا قيمنا المشتركة، إن التزامنا بنهجنا المشترك فيما يتعلق بأرقى معايير الجودة، ورؤيتنا لخدمة العملاء، والتزامنا بالتميز قد ساهمت فى تعميق أواصر التعاون بين الشركتين".

ومن الجدير بالذكر، إن مجموعة Raffinerie Tirlemontoise التى تحمل العلامة التجارية (T-Brand) تمتلك مجموعة “Raffinerie Tirlemontoise” 175 عاماً من الخبرة فى مجال صناعة السكر، وهى جزء من المجموعة الأوروبية “Südzucker” العاملة فى العديد من القطاعات، والرائدة أوروبيا فى سوق السكر، بكادر من الموظفين يبلغ 18 ألف موظف، ومبيعات سنوية تصل لـ 7.9 مليار €،أما شركتها الفرعية البلجيكية Raffinerie Tirlemontoise، فتشتهر بمنتوجاتها المبتكرة من السكر، وعلامتها التجارية المميزة (T-Brand) ذات مكانة مرموقة لدى المستهلك البلجيكى. يشهد على هذه الحقيقة حصتنا فى السوق البالغة 80٪، وعلامتنا التجارية.