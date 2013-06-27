أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

شركة بلجيكية تطرح منتجها للسكر الأبيض فى الأسواق يونيو الحالى

Google+ Print
شركة بلجيكية تطرح منتجها للسكر الأبيض فى الأسواق يونيو الحالى شركة بلجيكية تطرح منتجها للسكر الأبيض فى الأسواق يونيو الحالى

أعلنت الشركة البلجيكية ذات العلامة التجارية (T-Brand) عن بدء طرح منتجاتها من السكر الأبيض فى السوق المصرى خلال يونيو الجارى، حيث تقدم (T-Brand) المنتج بدءا من المكعبات الصلبة الفريدة من نوعها، وتفوق جودة العبوة (1 كغم) جودة المنتجات المتوافرة حاليا بالأسواق.

وقال المهندس تامر الدفراوى، رئيس مجلس إدارة الشركة،" إن الشركة لديها معرفة بالسوق المحلية، حيث لدينا علاقات متميزة مع تجار التجزئة المصريين، وتغطيتنا لمساحة واسعة تصل لـ160 نقطة بيع فى جميع أنحاء ، شكلت عوامل مقنعة لـ "Raffinerie Tirlemontoise"، موضحا أن مجموعة (T-Brand) ستكون متوفرة من شهر يونيو فى أكبر وأرقى محلات البيع فى القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، طنطا والمنصورة، وبالإضافة إلى هذه العناصر الأساسية، فقد جمعتنا قيمنا المشتركة، إن التزامنا بنهجنا المشترك فيما يتعلق بأرقى معايير الجودة، ورؤيتنا لخدمة العملاء، والتزامنا بالتميز قد ساهمت فى تعميق أواصر التعاون بين الشركتين".

ومن الجدير بالذكر، إن مجموعة Raffinerie Tirlemontoise التى تحمل العلامة التجارية (T-Brand) تمتلك مجموعة “Raffinerie Tirlemontoise” 175 عاماً من الخبرة فى مجال صناعة السكر، وهى جزء من المجموعة الأوروبية “Südzucker” العاملة فى العديد من القطاعات، والرائدة أوروبيا فى سوق السكر، بكادر من الموظفين يبلغ 18 ألف موظف، ومبيعات سنوية تصل لـ 7.9 مليار €،أما شركتها الفرعية البلجيكية Raffinerie Tirlemontoise، فتشتهر بمنتوجاتها المبتكرة من السكر، وعلامتها التجارية المميزة (T-Brand) ذات مكانة مرموقة لدى المستهلك البلجيكى. يشهد على هذه الحقيقة حصتنا فى السوق البالغة 80٪، وعلامتنا التجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر