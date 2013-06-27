ناشطة سياسية بالإسكندرية: خطاب "مرسى" هو النزع الأخير

علقت الناشطة السياسية مى محمود، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، على خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بأنه خطاب النزع الأخير، حيث قالت أن "ما قام به اليوم لا يعد خطابا رئاسيا بالقدر الذى يعد جلسة على مصطبة لسرد الحكايات ومحاولة لإبعاد صورة الخلاف بينه وبين القوات المسلحة".

وأضافت أن الخطاب ما هو إلا وسيلة قوية للحشد يوم 30/6 وقد أثبت بكلماته أننا على صواب وأن أسلم طريقة للحفاظ على مصر ومصريتنا هى الاحتشاد بالميادين حتى إسقاط النظام ومحاولة لاستعطاف القوات المسلحة والداخلية لحمايته.

وأضافت أنه دعا لدولة القانون فى الوقت الذى انتهك فيه كل القوانين بداية من توجيه الاتهامات بلا أدلة مرورا بالخطابات التى تحرض على العنف ونهاية بوصف معارضيه بالكافرين، الأمر الذى يجعله تحت طائلة القانون".

واختتمت تعليقها بأن الخطاب جاء فى وقته السليم فمن لا يزال مترددا فى النزول أصبح على يقين أنه لا حل إلا الميدان، وقالت "إن موعدنا 30/6 يوم التمرد وإسقاط النظام ولن نخاف أو ترهبنا التهديدات فنحن على حق وسنظل ندافع عن حقنا حتى النصر أو الشهادة".

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