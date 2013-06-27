هتافات ضد مرسى أثناء إذاعة خطابه باعتصام ضد محافظ الإسماعيلية

هتف متظاهرون باعتصام أمام محافظة الداخلية ضد الرئيس محمد مرسى خلال إذاعة الخطاب الرئاسى مساء الأربعاء على شاشة عرض كبيرة بين خيان المعتصمين ضد محافظ الإسماعيلية الجديد.

واستقبل المجتمعون أمام ديوان المحافظة، "ارحل .. ارحل"، و"اصحا يا مرسى وصحى النوم .. 30 /6 آخر يوم"، ورفع عدد من المتظاهرين الأحذية أمام الشاشة أثناء إذاعة الخطاب.

وقال أسامة أمام أحد مشاهدى الخطاب بالاعتصام "لم أفهم شيئا من الخطاب، هل يعتقد الرئيس أن حديثه هذا سيقنع الناس بعدم النزول يوم30 -6".

> واعترض رجل يبدو فى الأربعينيات من عمره عن حديث الرئيس على مخالفات مالية ضبطت بوزارة الطيران المدنى ، أثناء تولى المرشح السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق للوزارة، وحاول الدفاع عن تاريخ شفيق.

وأنهى المعتصمون مشاهدة الخطاب، بمسيرات محدودة بالسيارات وإطلاق آلات التنبيه، ووضع ما يقرب من مائة سيارة ملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة كتب عليه " النهاية 30 يونيو.

ويعتصم عشرات الأشخاص أمام ديوان محافظة الإسماعيلية منذ عشرة أيام اعتراضا على تعيين حسن رفاعى محافظا للإسماعيلية، باعتباره عضوا فى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، واحتج المعتصمون على تعيينه ووصفوا القرار بخطوة جديدة لتمكين جماعة الإخوان من الجهاز التنفيذى للدولة.

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