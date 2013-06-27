"المصريين الأحرار" بالبحر الأحمر: خطاب الرئيس بمثابة الموت الإكلينيكى

قال جورج نادر نائب أمين حزب المصريين الأحرار بالبحر الأحمر تعليقاً على خطاب الرئيس مرسى، إن الخطاب يعد بمثابة الموت الإكلينيكى لنظام الإخوان الذى انفصل عن الشعب الثائر فى جميع الميادين.

وأضاف نادر أن الخطاب تناول بعض محاولات النظام الحاكم لهدم مؤسسة القضاء بالتشكيك فى نزاهته ونزاهة أحكامه.

وأشار نائب أمين المصريين الأحرار بالبحر الأحمر إلى أن قمة الادعاء لارتداء ثوب الثورية للنظام الحاكم الذى لا يعرف الشعب أنه هو الثورة المضادة نفسها.

وأوضح نادر أن فوائد خطاب الرئيس مرسى هو حشد رائع للشعب للنزول يوم 30 يونيو الجارى لإنقاذ الوطن ممن يدنسه بالكذب والادعاء والتضليل.

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