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استمرار احتجاز أعضاء بـ"الإخوان" داخل مسجد بالمنصورة

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استمرار احتجاز أعضاء بـ"الإخوان" داخل مسجد بالمنصورة استمرار احتجاز أعضاء بـ"الإخوان" داخل مسجد بالمنصورة

واصل المئات من أهالى شارع بورسعيد بالمنصورة، محاصرة عدد من المنتمين لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد الجمعية الشرعية بعد انتشار شائعات بأن هناك بعض أفراد من حماس متواجدين بالداخل.

كما حاصر المتظاهرون برج "هالة" السكنى المجاور للمسجد بعد اختباء عدد من الإخوان بداخله.

كانت أنباء قد ترددت عن وجود أعضاء من حماس داخل مسجد الجمعية الشرعية، وقام الأهالى بمحاصرة المسجد، وأصيب إمام المسجد بإصابات فى الرأس، وتم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة.

كما أشعل المتظاهرون النار فى سيارة ميكروباص يقال إنها ملك أحد أفراد الجماعة وقاموا بإشعال النار فى إطارات الكاوتش بالشارع، وفى السياق نفسه يواصل آلاف المتظاهرين محاصرة ديوان عام المحافظة.

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مصر 365