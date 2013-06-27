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طارق الخولي: شعرت بالغثيان عند متابعة خطاب مرسي

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طارق الخولي: شعرت بالغثيان عند متابعة خطاب مرسي طارق الخولي: شعرت بالغثيان عند متابعة خطاب مرسي
وكيل مؤسسي "6 أبريل": اتهام قاض بالتزوير أمر لا يجوز أن يصدر من رئيس جمهورية

كتب : أسماء بدوي منذ 45 دقيقة

علق طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، على خطاب الدكتور محمد مرسي، قائلا إنه "شعرت بالغثيان عند متابعة خطاب مرسي، لأنه لا يصح أن يذكر أسماء بعينها في الخطاب".

وضرب الخولي مثلا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات بقوله إنه "بالرغم من التوتر الذي كان بين السادات وبين التيارات الإسلامية، إلا أنه لم يذكر أسماءهم في خطاباته".

وانتقد الخولي، في تصريح لـ "الوطن"، حديث الرئيس مرسي عن قاض مزور، وعدم التحقيق معه ومحاسبته بقوله "اتهام قاض بالتزوير أمر لا يجوز أن يصدر من رئيس جمهورية".

كما انتقد وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، طول مدة الخطاب، قائلا "زي ما يكون قاعدين على مصطبة وبنحكي حكاوي لبعض، وهذا أكبر دليل على شعوره بالفشل في إقناع الشعب المصري بحديثه، ده غير الهزار غير المقبول"، لافتا إلى أن حديث الرئيس عن الإنجازات جاءت مستندة بإحصائيات وأرقام قليلة، لكن حديثه عن الفشل كان أكثر، ولم يضع حلولا جذرية لأزمة الخبز والبنزين.

وتابع الخولي "مرسي يحاول رشوة شباب الثورة، من خلال التصريح للمحافظين بتعيين شبابا كمساعدين"، لافتا إلى أن تأكيده على الثورة هي ثورة 25 يناير فقط، أكبر دليل على غطرسته والاقتراب من نهايته، مؤكدا على استحالة تنظيم حوار بين تيار الإسلام السياسي والقوى الثورية لتعديل الدستور.

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