تموين قنا يحرر محضرا ضد رئيس مصنع للغاز فى "قفط" للاستيلاء على كميات من الغاز

حررت مباحث التموين بمديرية أمن قنا برئاسة العقيد حازم القاضى محضرا ضد رئيس مجلس إدارة مصنع Hu لتعبئة الغاز الصب المخصص لأسطوانات البوتاجاز بمركز قفط، والمدير المسئول عن المصنع، بتهمة الاستيلاء على كميات من الغاز تقدر بحوالى 405 أسطوانة لبيعها بالسوق السوداء.

كانت إدارة مباحث التموين تلقت عددا من البلاغات ضد إدارة مصنع Hu لتعبئة الغاز بمركز قفط على خلفية نقص فى أوزان اسطوانات البوتاجاز وانتهائها بشكل سريع.

تم تشكيل فريق بحث ضم الرائد خالد عبد الناصر والنقيب بسام حمزة بالتنسيق وأحمد خالد بالرقابة التموينية الذى كشف عن أن أوزان الأسطوانة المقرر لها 12.5 كيلوجرام من الغاز تقل 5 كيلوجرامات، تم تحرير محضر ضد كل من أسامة م ع رئيس مجلس إدارة المصنع وعاطف م المدير المسئول للمصنع، حمل رقم 1002 جنح مركز قفط بتهمة الاستيلاء على كمية من الغاز تقدر بـ405 أسطوانة بوتاجاز منزلية واستحقاق فروق ماليه تقدر بـ26 ألفا و664 جنيها لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.