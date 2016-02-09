أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين قنا يحرر محضرا ضد رئيس مصنع للغاز فى "قفط" للاستيلاء على كميات من الغاز

Google+ Print
تموين قنا يحرر محضرا ضد رئيس مصنع للغاز فى "قفط" للاستيلاء على كميات من الغاز تموين قنا يحرر محضرا ضد رئيس مصنع للغاز فى "قفط" للاستيلاء على كميات من الغاز
حررت مباحث بمديرية أمن قنا برئاسة العقيد حازم القاضى محضرا ضد رئيس مجلس إدارة مصنع Hu لتعبئة الغاز الصب المخصص لأسطوانات البوتاجاز بمركز قفط، والمدير المسئول عن المصنع، بتهمة الاستيلاء على كميات من الغاز تقدر بحوالى 405 أسطوانة لبيعها بالسوق السوداء.

كانت إدارة مباحث التموين تلقت عددا من البلاغات ضد إدارة مصنع Hu لتعبئة الغاز بمركز قفط على خلفية نقص فى أوزان اسطوانات البوتاجاز وانتهائها بشكل سريع.

تم تشكيل فريق بحث ضم الرائد خالد عبد الناصر والنقيب بسام حمزة بالتنسيق وأحمد خالد بالرقابة التموينية الذى كشف عن أن أوزان الأسطوانة المقرر لها 12.5 كيلوجرام من الغاز تقل 5 كيلوجرامات، تم تحرير محضر ضد كل من أسامة م ع رئيس مجلس إدارة المصنع وعاطف م المدير المسئول للمصنع، حمل رقم 1002 جنح مركز قفط بتهمة الاستيلاء على كمية من الغاز تقدر بـ405 أسطوانة بوتاجاز منزلية واستحقاق فروق ماليه تقدر بـ26 ألفا و664 جنيها لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم