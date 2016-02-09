مدير أمن الغربية يتفقد إدارة الحماية المدنية ويشدد على سرعة الانتقال للبلاغات

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية فى جولة مفاجئة إدارة الحماية المدنية رافقه اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية واستقبلهم العميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية وضباط الإدارة.

وقام مدير الأمن بتفقد المعدات وسيارات الإطفاء لبيان مدى كفاءتها فى سرعة الانتقال للبلاغات، كما تفقد غرفة تلقى البلاغات وشدد على جدية تلقى البلاغات والانتقال الفورى لمكان البلاغ، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين ومراعاة للظروف الإنسانية لهم.

وعقد مدير أمن الغربية اجتماعا مع الضباط للتوعية بالظروف الأمنية الراهنة والتأكيد على شدة اليقظة فى تلقى البلاغات والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.