محافظ القليوبية يأمر بإزالة مئذنة مسجد ببنها حفاظا على أرواح المواطنين

امر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بازالة مئذنة مسجد العراقي بأتريب بمدينة بنها بعد ان كلَّف المحافظ لجنه من كلية الهندسة بجامعة بنها لعمل معاينة للمئذنة وكتابة تقرير فنى عنها.

وإنتقلت اللجنة اليوم الثلاثاء لمعاينة المئذنة بحضور أساتذة من كلية الهندسة والسكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيلي وزارة الإسكان والأوقاف بالمحافظة وتم المعاينة الظاهرية للمئذنة وتبين وجود شروخ بالواجهة في منطقة الفاصل الإنشائى بين المئذنة والجامع.

وأوصت اللجنة بإزالة المئذنة نظرا لعدم توافر عوامل الأمان وحرصا على سلامه المواطنين مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية والوقاية ، حيث اتصل المحافظ بوكيل وزارة الأوقاف وأبلغه بسرعة إتخاذ الإجراءات لتنفيذ إزالة المئذنة بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية وذلك لحماية أرواح المواطنين .