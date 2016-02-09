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بالفيديو.. الأهلاوية يحتفلون بالشماريخ فى المعادى بعد الفوز على الزمالك

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بالفيديو.. الأهلاوية يحتفلون بالشماريخ فى المعادى بعد الفوز على الزمالك بالفيديو.. الأهلاوية يحتفلون بالشماريخ فى المعادى بعد الفوز على الزمالك
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن" رصد أحد القراء فرحة جماهير النادى الأهلى بشوارع المعادى، احتفالاً بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين.

ويظهر فى الفيديو الذى أرسله القارئ لتوثيق رسالته، جماهير القلعة الحمراء تشعل الشوارع بالهتاف والشماريخ.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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