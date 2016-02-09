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مساعد وزير الداخلية: تفعيل الكاميرات وتوسيع دائرة الاشتباه بوسائل المواصلات

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مساعد وزير الداخلية: تفعيل الكاميرات وتوسيع دائرة الاشتباه بوسائل المواصلات مساعد وزير الداخلية: تفعيل الكاميرات وتوسيع دائرة الاشتباه بوسائل المواصلات
فاجأ اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة على ((محطة سكك حديد القاهرة – محطة الشهداء- محطة جمال عبد الناصر – محطة أحمد عرابى – محطة أنور السادات)) لمتابعة الحالة الأمنية بالمحطات، وأشرف على توزيع خدمات الضباط والأفراد المعينين لتأمين محطات المترو.

وأكد مدير شرطة النقل والمواصلات خلال جولته على تأمين المحطات من الداخل والخارج وعلى ضرورة تفتيش الحقائب وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط المخالفات ( من الباعة الجائلين والمتسولين الركوب بدون تذكرة والركوب بعربات السيدات ) وشدد على الخدمات المتواجدة على أجهزة كشف المعادن ( الإكس راى ) باليقظة التامة.

وأشرف مساعد الوزير على قيام الخدمات الأمنية بفحص الحقائب، وشاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات، كما أكد على مجموعات العمل الموجودة بالمحطات دائرة القسم للتدخل السريع ومنع ما يخل بالأمن العام فى نطاق القانون.

كما تفقد اللواء محمد يوسف أماكن تواجد الشرطة النسائية بالمحطات ذات الكثافة العالية وأكد على توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى بين الراكبات ومداومة المرور بعربات السيدات وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام الذى ترتكبه بعض الخارجات عن القانون .

وفى نهاية الجولة شدد اللواء محمد يوسف على حسن معاملة جمهور الركاب مؤكدا أنهم مسئولية الخدمات الأمنية المعينة داخل محطات المترو والسكك الحديدية واحترام حقوق الإنسان ومراعاة الحالات الإنسانية في مساعدة كبار السن وحسن المعاملة مع المواطنين كافة.

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مصر 365