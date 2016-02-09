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ضبط 260 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بقفط

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ضبط 260 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بقفط ضبط 260 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بقفط
شنت مباحث برئاسة العقيد حازم القاضى، والرائد خالد عبد الناصر بالتنسيق وأحمد خالد بالرقابة التموينية بقنا، اليوم الثلاثاء، حملة بمركز قفط جنوب محافظة قنا، لضبط المتاجرين بالمواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد بضبط كل من "عبيد.م.ح" لتجميعه 200 لتر من السولار، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحرر محضر رقم 997 جنح مركز قفط لسنة 2016، وضبط "عصام.ج" لتجميعه 60 لتر سولار، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر رقم 998 جنح مركز قفط لسنة 2016، وضبط "سعد.ح" بمحطة بنزين بقرية الكلاحين لبيع 20 لتر بنزين 80 بأزيد من السعر المقرر، وتحرر محضر 999 جنح مركز قفط لسنة 2016.

جار إخطار النيابة العامة، لتتولى التحقيقات فى كافة الوقائع.

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مصر 365

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