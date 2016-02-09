الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير خارجية الدانمارك

استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الدانماركى كريستيان يانسن حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وقال يانس فى تصريح له عقب اللقاء، بأن تطرق خلال لقائه الرئيس الجزائرى إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك . وأشار إلى أن الجزائر والدانمارك يعملان سويا فى مجال مكافحة الإرهاب منوها بجهود الجزائر فى استتباب السلم والأمن فى مالى وليبيا.

ووصف يانس العلاقات بين الجزائر والدنمارك بأنها قوية ومتينة مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر سمحت بتعزيزها أكثر.

وأكد أن محادثاته مع بوتفليقة كانت مثمرة مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر سمحت بتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية بين البلدين كما شكلت فرصة لرجال الأعمال الدانماركيين بإقامة اتصالات مع نظرائهم الجزائريين.

>