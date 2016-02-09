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الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشيد بجهود السيسي للحفاظ على السلام بين الأديان

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الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشيد بجهود السيسي للحفاظ على السلام بين الأديان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشيد بجهود السيسي للحفاظ على السلام بين الأديان
أصدر المشاركون فى الاجتماع الأول للجنة الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (ROC) والكنيسة القبطية المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، للإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح فى الحفاظ على السلام بين الأديان فى البلاد ومحاربة التطرف، ودعوا أيضاً إلى استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين الاتحاد الروسى ومصر.

وأضاف الموقع الرسمى لبطريركية موسكو أنه تم الاتفاق فى البيان على جملة من الأمور، وهى أن الكنيستين لديهما موقف تضامن مع محنة المسيحيين فى بعض بلدان الشرق الأوسط، خاصة فى العراق وسوريا وليبيا، ودعا البيان إلى وضع حد للاضطهاد والحفاظ على الوجود المسيحى فى المنطقة.

وأعرب المشاركون عن أملهم فى الحوار للاستعادة المبكرة للرحلات الجوية المباشرة بين وروسيا، التى من شأنها أن تسهم فى تطوير المشاريع المشتركة فى مجال الحج، وفى الوقت نفسه أعرب المشاركون عن تعازيهم لأسر الذين قتلوا فى حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يوم 31 أكتوبر من العام الماضى.

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مصر 365

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