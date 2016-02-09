نائب وزير النقل الروسى: سنعيد التحقق من الأمن فى المطارات المصرية

قال نائب وزير النقل الروسى فاليرى أوكولوف إن سلطات الطيران التابعة للاتحاد الروسى ستعيد التحقق من الأمن فى المطارات المصرية وذلك للامتثال للمعايير الأمنية، مشيراً إلى أنه فور إبلاغ الجانب المصرى الجانب الروسى انتهاء عمليات الأمن سترسل موسكو وفدا إلى هناك.

وأضاف أوكولوف للصحفيين وفقا لما ذكرته وكالة "نوفستى" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه فى شهر يناير الماضى تحقق وفدا روسى من الأمن فى المطارات، وتم إعداد الاستنتاج المناسب، موضحا أن السلطات الروسية ستعيد التحقق من الأمن فى المطارات المصرية مرة أخرى حتى يتم تلبية جميع المعايير.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت على خلفية سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، والتى راح ضحيتها 224 مواطن روسى بينهم 25 طفل و 7 من أفراد الطاقم.