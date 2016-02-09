كندا: أوقفنا الضرب ضد "داعش" خدمة للشعب السورى

أكد رئيس وزراء كندا "جاستين ترودو"، أن قرار بلاده بوقف إطلاق النار على داعش، جاء كخدمة للشعب السورى، الذى يحتاج إلى مساعدة الشعب الكندى، أكثر من ضربهم للجماعات الإرهابية فى سوريا،على حد وصفه.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن رئيس الوزراء الكندى، قال إن بلاده ستسحب ست طائرات كانت تشارك فى قصف تنظيم داعش المسلح فى العراق وسوريا لتنهى الدور القتالى المثير للجدل فى إطار جهود مكافحة التنظيم.

وقالت الحكومة إن كندا ستنهى مهام القصف بحلول 22 من فبراير لكنها ستبقى طائرتى استطلاع فى المنطقة إلى جانب طائرة لإعادة التزويد بالوقود وتزيد عدد القوات التى تدرب قوات كردية فى شمال العراق إلى نحو 200 من حوالى 70 حاليا.

وأضاف " ترودو" موضحاً، إنه بعد وقف إطلاق النار والدخول فى معارك مع داعش، سترفع كندا مقدار المساعدات الإنسانية الدوائية والغذائية، التى ترسلها إلى الشعب السورى، بدلا من إنفاق ميزانية طائلة على الضربات، ومحاربة الإرهاب، وسط انتشار الفقر والجوع بين أبناء الشعب السورى.



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