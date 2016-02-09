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لمريضات السرطان.. حقن الدهون المستخدمة لإعادة نمو الثدى لا تسبب الأورام

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لمريضات السرطان.. حقن الدهون المستخدمة لإعادة نمو الثدى لا تسبب الأورام لمريضات السرطان.. حقن الدهون المستخدمة لإعادة نمو الثدى لا تسبب الأورام
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن حقن الخلايا الدهنية المأخوذة من أى مكان آخر فى الجسم لإعادة بناء الثدى بعد جراحة السرطان لا تزيد من مخاطر تكرار المرض أو تطوير سرطان جديد.

• عملية إعادة بناء الثدى


>وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن جراحة إعادة بناء الثدى باستخدام تسمى “lipofilling”، حيث يتم أخذ الدهون من البطن أو جزء آخر من الجسم وحقنها فى الثدى لتعزيز مظهره الطبيعى.

• استئصال الثدى


>ووفقًا للتقرير الذى نشر فى عدد فبراير من مجلة جراحة التجميل الأمريكية، أشار الباحثون إلى أن هذه التقنية يمكن استخدامها بأمان خلال إعادة بناء الثدى بعد استئصال الثدى بشكل جزئى أو كلى.
>وأضاف الدكتور ستيفن رونويتز جراح السرطان فى ولاية هيوستن الأمريكية أن تقنية إعادة بناء الثدى “lipofilling” هو إجراء آمن لا يزيد من خطر الإصابة المتكررة أو الجديدة بسرطان الثدى.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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مصر 365

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